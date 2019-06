Latitante chiede il permesso di soggiorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Si è presentato in Questura con i documenti per presentare la richiesta di permesso di soggiorno. Pratiche che vengono evase a decine, ma questa volta qualcosa è subito apparso strano. E invece del permesso di soggiorno, per il 34enne marocchino è scattato l'arresto. Su di lui, infatti, era pendente un ordine di carcerazione definitivo per una pena di 2 anni e 13 giorni di reclusione, oltre che una multa di 15mila euro, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento nel 2016, nell'ambito di...