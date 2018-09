La Comunità Sant'Egidio si presenta con i migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È in calendario domani alle 19 il primo incontro a Rovigo con la Comunità di Sant'Egidio, che arriva in città per svolgere funzioni di pubblica utilità rivolgendosi in particolare ad anziani e persone sole. L'appuntamento è nella chiesa di San Bortolo per un momento di preghiera dedicato alla pace, che sarà condiviso assieme al vescovo e a un gruppo di ragazzi migranti ospitati nei centri di Cona e di Bagnoli, che canteranno guidati da padre Lorenzo Snider. Missionario della Società missioni Africa, padre Snider è stato nominato nel...