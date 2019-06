CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROVIGO Si intitola Paciclica e come un filo di Arianna, questo itinerario in bici interesserà in Polesine pedalatori da diverse località venete e li condurrà a Salvaterra di Badia alla Casa della legalità e della cultura (il primo bene confiscato alla mafia in Veneto) nel nome della pace. Domenica 7 luglio ci sarà l'iniziativa organizzata da Fiab Rovigo in collaborazione con Fiab di Legnago e di Montagnana. Paciclica, proponendo la bicicletta come naturale strumento di pace, mezzo democratico e sostenibile, farà convergere al...