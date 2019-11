CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCUBOPORTO TOLLE Il mattino dopo non ci sono parole, soltanto il rumore del vento e del mare, misto a quello dei mezzi che sono già intervenuti per cominciare a sistemare la Sacca degli Scardovari, travolta per la terza volta in poco più di un anno dalla violenza del maltempo. La scena che si presenta è irreale, quasi apocalittica: la stragrande maggioranza delle cavane, le tipiche baracche di legno dei pescatori, sono state rase al suolo. Per una che è in piedi, almeno nove sono cadute. Il totale di questa mattanza è di 57 cavane...