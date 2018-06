L'imbarazzo del Pd per il sostegno della Passadore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIADRIA «Il voto è un diritto e un dovere da esercitare appieno anche in caso di ballottaggio tra chi non si è sostenuto al primo turno. Vincerà comunque quello che, piaccia o no, sarà anche il mio sindaco. E anche questa volta il mio voto va a destra, a Lamberto Cavallari».Per tutta la domenica del voto a tenere banco in città sono state le dichiarazioni postate su Facebook alle 22.30 di sabato sera del presidente del Csa Sandra Passadore. Le parole di Passadore hanno scatenato diverse reazioni a catena, dividendo la città...