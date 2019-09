CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOROVIGO Domenica Rovigo ospiterà la manifestazione SicuRun, corsa o camminata in cui i partecipanti avranno la possibilità di attraversare tutte le caserme e sedi istituzionali cittadine.L'evento, alla sua prima edizione, è nato da un'idea degli stessi rappresentanti delle forze dell'ordine, con il supporto tecnico-organizzativo di Uisp Rovigo e di Run It, ed il sostegno di Confindustria, Asm Set e La Fattoria. La partenza è fissata alle 9.30 dalla Questura di Rovigo, in viale Tre Martiri, e i percorsi previsti sono due: uno di...