L'EPIDEMIA

ROVIGO Altre 850 persone sono state vaccinate ieri contro il Covid-19, portando oltre quota 5.300 il numero degli immunizzati in Polesine in quella che è una corsa contro il tempo per mettere al sicuro in primo luogo gli anziani nelle case di riposo in cui la situazione è ancora pesante.

CAMPAGNA VACCINALE

La campagna vaccinale è l'elemento che fa guardare con speranza ai prossimi mesi anche nella provincia di Rovigo, in cui l'Ulss 5 segnala nel bollettino della giornata di ieri 99 nuovi casi di positività e 162 guarigioni. Tra i nuovi positivi, si segnalano quattro casi in altrettante case di riposo: si tratta di un ospite sia nel Csa di Adria sia nella Rsa San Martino di Castelmassa, mentre la residenza San Salvatore di Ficarolo e l'Opera pia Francesco Bottoni di Papozze hanno entrambe un nuovo caso tra gli operatori.

IL CONTAGIO

Attualmente in Polesine sono 2.846 le persone positive al Covid-19, mentre le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva sono 3.415. L'Azienda sanitaria riferisce purtroppo di alcuni nuovi decessi, che portano a 277 il mesto bilancio relativo alle persone residenti in Polesine morte con positività al Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Si tratta di un 66enne e un 76enne, entrambi del Basso Polesine e ricoverati a Trecenta, il primo in Terapia intensiva e il secondo nell'Area medica Covid. Nella rianimazione dell'ospedale Covid del Polesine è venuto inoltre a mancare un 69enne residente fuori provincia. Castelmassa, poi, piange la scomparsa di Lucia Ferracioli, insegnante che per tanti anni ha prestato servizio nelle scuole locali ed è stata colpita dal Coronavirus a 88 anni.

REPARTI SOTTO PRESSIONE

La situazione nelle strutture ospedaliere resta impegnativa, con 132 persone ricoverate. A Trecenta, ospedale Covid, vengono curati 18 pazienti in Terapia intensiva e 87 in Area medica, mentre ad Adria nell'Area medica Covid ci sono 13 malati, a Rovigo 10 pazienti sono ricoverati nel reparto Malattie infettive e uno in Terapia intensiva. Nelle strutture residenziali per anziani i numeri sono purtroppo ancora preoccupanti, in particolar modo nel Csa di Adria che ha 84 ospiti e 17 operatori positivi, al Sant'Anna di Villadose che fa i conti con la positività di 35 ospiti e 19 lavoratori, all'Iras di Rovigo in cui il virus attualmente è stato rilevato in 31 ospiti e 14 operatori. Ci sono 26 anziani e 14 operatori positivi nella Casa Albergo per anziani di Lendinara, che vede finalmente migliorare la situazione, 27 ospiti e 17 operatori nell'Opera Pia Bottoni di Papozze, 18 ospiti e 11 operatori nella Rsa San Martino di Castelmassa, 18 ospiti e 12 operatori nella Villa Agopian di Corbola, 6 anziani e un lavoratore nella San Gaetano di Crespino, 5 ospiti e 1 operatore nella casa di riposo La Rosa dei Venti di Rosolina.

LE VACCINAZIONI

È anche per difendere gli anziani dal virus che assedia le strutture che proseguono a passo spedito le somministrazioni del vaccino Pfizer-Biontech. Fino a venerdì sera erano state vaccinate 4.455 persone, di cui 1.884 nelle case di riposo (tra ospiti e operatori) e 2.571 operatori sanitari dell'Ulss, del territorio e delle strutture private accreditate. Ieri altre 850 persone hanno iniziato il percorso vaccinale, che prevede una seconda somministrazione dopo 21 giorni. Si tratta di 450 tra anziani e operatori delle residenze per anziani e 400 operatori sanitari. Tra il personale sanitario, peraltro, l'adesione alla campagna vaccinale sfiora il 100 per cento. Più bassa l'adesione nelle case di riposo, in cui è pari al 95 per cento tra gli ospiti (l'1 per cento ha manifestato dissenso, mentre il resto risultava non idoneo) e all'81 per cento negli operatori. Il 13 per cento dei lavoratori delle strutture ha espresso dissenso alla vaccinazione, mentre la quota restante non è idonea per malattia, positività o non disponibile.

Ilaria Bellucco

