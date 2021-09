Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTEROVIGO Stava attraversando, a piedi, quando è stato investito da un'auto. Il gravissimo incidente è avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 17.30, in uno snodo particolarmente delicato della viabilità cittadina, ovvero sulle strisce pedonali di via Dante Alighieri, la strada dove si trova la sede di Asm, a un passo dalla rotatoria fra viale Porta Adige e viale della Pace, da tutti ancora chiamata incrocio da Romano, in ricordo...