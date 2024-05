Israele sferra un attacco nella Striscia di Gaza: diversi feriti

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferrato un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza.

«Hamas è l'unico ostacolo al cessate il fuoco a Gaza»: lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, mentre i militanti si preparano a inviare una delegazione al Cairo per i colloqui. «Aspettiamo di vedere se, in effetti, accetteranno un sì per una risposta al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi», ha sottolineato Blinken. «La realtà in questo momento - ha concluso - è che l'unica cosa che si frappone tra il popolo di Gaza e un cessate il fuoco è Hamas».

Israele ha concesso ad Hamas una settimana di tempo per accettare l’accordo sul cessate il fuoco, altrimenti lancerà l’operazione militare a Rafah. Nel frattempo il direttore della Cia William Burns è al Cairo per discutere degli sviluppi del cinflitto e cercare un accordo.