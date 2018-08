Incendio, madre e figlio senza casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EX CASE ATERROVIGO Le fiamme si sono levate alte dentro l'appartamento al terzo piano dell'appartamento di via Degan, con lingue di fuoco che uscivano dalle finestre: nel cuore della notte scorsa, attorno alle 4, l'inferno si è improvvisamente materializzato nella zona residenziale di ex case Ater, quasi tutte ormai riscattate e divenute di proprietà, fra via De Gasperi, via Gramsci e viale Alfieri, in Commenda. Un incendio di vaste dimensioni che ha portato cautelativamente all'evacuazione di tutte le famiglie che vivono nello...