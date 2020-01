In piazza per Giulio Regeni

L'INIZIATIVA

ROVIGO In ricordo di Giulio Regeni e dei quattro anni dalla sua scomparsa, avvenuta al Cairo mentre il giovane ricercatore italiano dell'università di Cambridge stava lavorando a una tesi di dottorato, sabato 25 il Gruppo 215 Amnesty international Rovigo e l'Associazione culturale Voci per la libertà organizzeranno dalle 19 una fiaccolata in piazza Vittorio Emanuele.

L'iniziativa nella piazza centrale di Rovigo, spiegano gli organizzatori, vuole denunciare, come già fatto negli anni precedenti, che «ancora le autorità egiziane si ostinano a non rendere noti i nomi di chi ha ordinato, di chi ha eseguito, di chi ha coperto e ancora copre il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni».

Sin dall'inizio, ricordano, «le autorità egiziane hanno scelto la tattica del depistaggio, della perdita di tempo, delle promesse non mantenute. Loro interlocutori sono stati quattro, ormai, diversi Governi italiani che non hanno saputo o voluto chiedere con la necessaria costanza e fermezza la verità per Giulio».

In questi anni su centinaia di edifici pubblici, scuole, università e balconi di abitazioni private è stato affisso lo striscione Verità per Giulio Regeni. In Polesine sono sette, su 50, le amministrazioni comunali che hanno aderito appendendo lo striscione: Rovigo, Adria, Taglio di Po, Occhiobello, Polesella, San Bellino e San Martino di Venezze.

«Quello striscione sarà presente in tutt'Italia il 25 gennaio - ribadiscono gli organizzatori della fiaccolata - per dire che nessuno si fermerà fino a quando non avremo la verità. Alle 19.41, in centinaia di piazze, migliaia di luci saranno pronte ad accendersi per ricordare la sparizione di Giulio Regeni».

Sono già numerose le adesioni che sono pervenute dai rappresentanti di Comuni, sindacati, associazioni, scuole e soprattutto da cittadini, che avranno al loro fianco la musica dei Marmaja.

