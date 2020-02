Una giovane coppia di Canaro con il proprio bambino, che frequenta la scuola dell'infanzia, è in isolamento temporaneo domiciliare. La donna e l'uomo, oltre al fanno parte di quel gruppo di polesani, una trentina di persone, che nelle ultime due settimane hanno frequentato l'ospedale di Schiavonia.

VISITA A SCHIAVONIA

La ragazza sarebbe stata accompagnata dal compagno, proprio venerdì, per una visita nella struttura di Monselice. Nessuna positività al coronavirus, sono già stati effettuati i test con il tampone: niente contagio, esito negativo, ma l'isolamento dei due abitanti di Canaro proseguirà per 14 giorni.

ALLARMI NEI COMUNI

Il Coronavirus in Veneto mette a dura prova i Comuni. Si moltiplicano gli allarmi infondati e le notizie false: prova a fare ordine il sindaco di Canaro Nicola Garbellini: «L'ordinanza della Regione mira a prevenire fenomeni di concentramento di persone. Per questo fino al 1 marzo le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse e gran parte delle attività pubbliche (non essenziali) subiranno un arresto temporaneo».

OCCHIO ALLE TRUFFE

E attenzione alle truffe: Ho visto che gli sciacalli non mancano. Ricordo che nessun addetto busserà alla vostra porta per farvi test o tamponi. Chiamate nel caso le forze dell'ordine spiega il sindaco Garbellini.

