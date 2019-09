Il rossoblù Sironi ferito in un incidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEROVIGO Si è schiantato con l'auto contro il Tir che lo precedeva, conficcandosi la chiave nel ginocchio: è finito in ospedale il campione di rugby Stefano Sironi. Il 23enne friulano, da questa stagione in forza alla FemiCz Rovigo, è stato ricoverato fino a ieri all'Angelo di Mestre. Dimesso, è tornato a casa e sarà di nuovo a Rovigo forse lunedì. Il giocatore è rimasto coinvolto giovedì pomeriggio in uno spaventoso incidente lungo l'autostrada nei pressi di San Stino di Livenza. Sironi stava percorrendo il tratto della A4...