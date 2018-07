Il colosso del leone con il pallino del volley

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AZIENDAROVIGO Nell 2012 Bellelli Engineering era stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per 6 dei 10 operai dell'azienda metalmeccanica, che all'epoca aveva sede a Badia Polesine. Per 13 settimane, dal 26 marzo al 23 giungo, la cassa integrazione aveva salvato per la prima volta il patron Antonio Monesi, dopo un incontro svoltosi tra i sindacati di categoria (Fim-Cisl e Uilm-Uil), l'azienda e Unindustria. Le motivazioni che avevano portato a questa situazione erano da ricondurre ad una carenza di commesse.COMMESSE IN...