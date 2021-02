Il liceo Celio-Roccati di Rovigo si conferma l'istituto con il maggior numero di prime iscrizioni in Polesine tra le superiori: dopo le 188 per l'anno scolastico 2019-20, con il Paleocapa vicinissimo (187), al Celio-Roccati le matricole sono salite a 212 quest'anno e nel futuro anno scolastico saranno 226. Il liceo scientifico Paleocapa (189 prime iscrizioni) ha la maggior differenza positiva (+34) rispetto alle matricole nell'anno scolastico in corso. Prime iscrizioni in crescita anche al Viola-Marchesini di Rovigo, grazie in particolare all'Itis (+25) e all'istituto tecnico agrario Munerati (+9). Così pure allo scientifico Galilei di Adria (+13 prime iscrizioni) e sempre ad Adria per il Polo tecnico (+21) e per il Colombo (+8) sommando i plessi di Adria (+5), Porto Viro e Porto Tolle (+3). Continuano invece a diminuire le prime iscrizioni all'Itis Viola di Badia Polesine e al Cipriani di Adria: dopo le 158 matricole nelle iscrizioni dell'anno 2019-20, l'istituto professionale alberghiero ne registra ora 94 dopo le 122 nell'anno scolastico 2020-21 (-23%). Sempre nell'anno in corso, la popolazione scolastica nelle scuole statali del Polesine di ogni ordine e grado (25.048 studenti, compresi i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia) è risultata in calo di 201 allievi rispetto all'anno precedente. Cifre in calo - relative però al confronto tra gli anni scolastici 2018-19 e 2019-20, secondo gli ultimi dati disponibili - anche nelle scuole paritarie (-90) in particolare quelle dell'infanzia, dove gli alunni sono passati da 2.602 nel 2018-19 a 2.501 l'anno successivo. Nelle scuole statali, nell'anno scolastico 2020-21 si sono contate 8 classi in meno alle superiori, 2 classi in meno alle primarie, e 18 classi in più alle medie. E i posti per il personale docente sono diminuiti di 3 insegnanti (da 2.207 a 2.204) nell'organico di fatto.

N.Ast.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA