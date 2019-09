IL CASO CHIOGGIA È scomparso tra le acque del mare di Chioggia, sotto gli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCHIOGGIA È scomparso tra le acque del mare di Chioggia, sotto gli occhi dell'amico. Un 68enne di Adria (Rovigo), sommozzatore, non è più tornato in superficie dopo un'immersione. Guardia costiera e vigili del fuoco l'hanno cercato per ore, senza sosta, dal primo allarme (intorno alle 11.30) fino al tramonto. Dell'uomo, però, nessuna traccia. E le speranze di salvarlo, a questo punto, sono appese a un filo sottilissimo. L'ESCURSIONEL'uomo era uscito in barca, alle Tegnue, insieme a un amico. Il 68enne ha iniziato le sue immersioni,...