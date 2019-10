IL CANTIERE ROVIGO Dopo appena tre settimane è già ripartito il cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANTIEREROVIGO Dopo appena tre settimane è già ripartito il cantiere per la realizzazione del centro di informazione e accoglienza turistica di via Zanella. A quanto pare i danni prodotti dall'incendio scoppiato lo scorso 25 settembre all'interno dello spazio che un tempo era occupato dalla libreria Pavanello, sembrano essere inferiori rispetto a quanto inizialmente temuto e gli operai ieri mattina hanno nuovamente ripreso a lavorare per consegnare alla città un ufficio turistico che manca a Rovigo da parecchi anni.È da lungo tempo che...