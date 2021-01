L'INIZIATIVA

ROVIGO Un abbraccio virtuale per non dimenticare gli anziani soli e senza visite, che stanno vivendo le festività natalizie più difficili e malinconiche segnate dall'emergenza Coronavirus.

Il gruppo di canto popolare I Sgalmari del circolo Acli di Frassinelle ha realizzato 13 video personalizzati, dove vengono rivissuti i momenti di festa e di gioia, riemergono i ricordi più belli vissuti nelle precedenti esibizioni dal vivo. Un bel modo per stare vicini ai nonni e alle nonne del Polesine: i video sono stati poi inviati alle case di riposo del territorio, gli operatori tramite smartphone e tablet hanno fatto rivedere agli anziani quelle immagini.

Tra i promotori della bella iniziativa il presidente del circolo Acli di Frassinelle Gianfranco Bianchini e la moglie Anna Maria Sgualdo, che spiega come è nato tutto: «Il gruppo I Sgalmari è nato nel giugno 2018 e nei primi due anni di attività sono state fatte ben 44 uscite. Prima dello stop imposto dal Covid avevamo visitato più volte le case di riposo, era maturato un bel rapporto con i dipendenti e gli ospiti. Le fragilità del momento appartengono a tutti noi, dovevamo fare qualcosa per le persone isolate, da mesi senza parenti. Siamo andati alla ricerca delle foto di repertorio, sono state raccolte le immagini più significative e abbiamo creato questi video nella speranza di riabbracciarci presto».

Anna Maria Sgualdo rivela alcune curiosità sulla nascita del gruppo: «Collaborano quasi 25 persone, appassionate di canto popolare. Utilizziamo strumenti semplici, come i cucchiai da cucina. Chi suona le percussioni fa da traino al gruppo, mio marito Gianfranco suona la chitarra e Mario Ferrucci è bravissimo con l'armonica a bocca». Sono state coinvolte nel progetto: Casa divina provvidenza Sant'Antonio di Trecenta, Centro servizi anziani Città di Rovigo, San Salvatore Ficarolo, La Residence di Ficarolo, San Gaetano di Crespino, Casa albergo per anziani di Lendinara, Casa del sorriso di Badia, Iras corpo centrale di Rovigo, Casa serena di Rovigo, Casa per anziani di Solesino, Centro diurni anziani Casa Serena Ferrara e Polo socio-sanitario di Bondeno.

La pandemia ha messo il veto a manifestazioni ed eventi natalizi, ma questo non ha impedito al circolo Acli di sperimentare, con grande successo, la Mostra permanente dei presepi in versione online. In questo caso, l'utilizzo dei social network si è rivelato fondamentale e centinaia di foto dei presepi, da tutto il mondo, continuano ad arrivare agli organizzatori della rassegna di Frassinelle. «La mostra è ormai giunta alla tredicesima edizione - racconta Anna Maria Sgualdo - nata a livello locale, pian piano è diventata una forma d'arte sviluppata, ha varcato i confini italiani e ora ha un notevole richiamo internazionale. Ogni anno scegliamo un Continente, quest'anno è toccato all'America. Abbiamo iniziato a pubblicare le immagini dallo scorso 8 dicembre, sulla pagina Facebook della Mostra permanente e poi sul gruppo social Sei di Frassinelle se. Sono arrivate creazioni da Canada, Cuba, Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua e tantissimi altri Paesi».

