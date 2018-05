I mutui concessi comprando anche azioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STORIEROVIGO Tra le vittime del crac delle due banche venete non ci sono solo risparmiatori, perlopiù pensionati, che hanno investito i loro risparmi di una vita in azioni, ritrovandosi purtroppo con un pugno di fumo, ma anche tante giovani coppie che si rivolgevano alla banca per chiedere un mutuo per l'acquisto della casa o un prestito per iniziare un futuro insieme. Tra questi, ha spiegato Giorgio Sprocati del Movimento consumatori, c'è anche una giovane rodigina che in questi mesi si è rivolta all'associazione per chiedere un aiuto...