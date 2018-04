Genitori e bambini alla Multispazio per conoscere i libri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un libro per crescere è il nuovo format polesano di Nati per Leggere dedicato alla promozione della lettura in famiglia rivolto a genitori con bambini da 0 a 6 anni, coordinato dal Sistema bibliotecario provinciale di Palazzo Celio con la collaborazione delle biblioteche aderenti alla rete. Il primo incontro lunedì alle 17.30 nelle sale della biblioteca Multispazio ragazzi dell'Accademia dei Concordi a Palazzo Nagliati in piazza Garibaldi contattando lo 0425 422160 o scrivendo a multispazio@concordi.it. Nell'ora di durata dell'appuntamento...