GIUNTA STRAORDINARIA

ROVIGO Nella mattinata di ieri, successivamente all'incontro in Cittadella Sanitaria con i vertici provinciali dell'Ulss 5 Polesana, si è svolta una giunta straordinaria per cercare di capire quali mosse mettere in atto in caso di bisogno. Il sindaco Edoardo Gaffeo, rimanendo costantemente in contatto con le autorità mediche, della Protezione Civile e delle forze dell'ordine, ha convocato una seduta straordinaria della sua squadra di governo cittadino in cui sono stati affrontati i nodi principali della situazione.

RISCHIO PSICOSI

Oltre alle decisioni da prendere sul tema Carnevale in centro storico, infatti, si è cercato di capire come evitare la diffusione di psicosi legate alla diffusione del terribile Coronavirus a pochi chilometri di distanza e per sviluppare un piano emergenziale nel caso si verifichino casi di potenziale contagio entro i confini territoriali rodigini. Al momento non è stato deciso nulla riguardo una possibile chiusura delle scuole, visto che fino a mercoledì gli studenti delle scuole di primo grado saranno comunque a casa per le vacanze di carnevale. Oggi alle 19, però, è prevista una convocazione del tavolo d'emergenza in Prefettura a cui sono stati convocate tutte le Amministrazioni comunali della provincia.

A.Luc.

