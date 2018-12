Forza Italia tra gli auguri fissa gli obiettivi elettorali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO Forza Italia lancia la volata in vista del rinnovo del consiglio provinciale e delle elezioni della prossima primavera. Erano in circa 150, l'altra sera, in occasione della festa degli auguri organizzata dal coordinamento provinciale, all'hotel Petrarca di Boara. Tra i tavoli molti amministratori: Ivan Dall'Ara, Andrea Bimbatti, Marco Trombini, Eugenio Boschini, Paolo Avezzù, Angela Zambelli, Luigia Modonesi, Antonio Laruccia, Francesca Zeggio, Federico Simoni e Stefano Baldo. A questi si sono aggiunti Renzo Marangon, Cristina...