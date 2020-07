RIMPASTO DI GIUNTA

ROVIGO Il Forum dei cittadini fa quadrato intorno all'assessore all'Ambiente Dina Merlo. Dopo che sono circolate voci su ipotetici rimpasti di Giunta, che vedrebbero lo scranno dell'esponente del Forum più esposto in caso di nuovi ingressi nella squadra del sindaco, è proprio il Coordinatore del Forum e consigliere comunale, con la carica di vicepresidente del consiglio, Federico Saccardin, il cui nome era stato inserito nel novero dei papabili, a negarne la fondatezza ed a sottolineare piena fiducia e totale appoggio alla Merlo: «Ad oggi il tema di un rimpasto della Giunta Gaffeo non è mai stato posto dal Forum dei Cittadini, né all'interno della coalizione, né al sindaco: si tratta pertanto di una ipotesi che, per quanto ci riguarda, non si pone. In particolare, per quanto riguarda la mia persona si tratta di una ipotesi destituita di ogni fondamento perché mai è stata chiesta la mia disponibilità a un eventuale impegno in Giunta e, se mai fosse richiesto, per quanto mi riguarda, non potrebbe essere in sostituzione dell'assessore Merlo, la cui presenza in Giunta per noi non è in discussione, che sta bene operando in un settore particolarmente sensibile e che gode non solo della mia stima e fiducia personale, ma anche di quella del Forum dei Cittadini».

CLIMA ELETTORALE

L'inconsueta situazione che porta ad una campagna elettorale per le Regionali in piena estate, sembra scaldare il clima politico e a portare a un gioco del totonomi balneare, che rischia di andare avanti per un bel po'. Difficilmente, però, ci potranno essere rimpasti nella Giunta di Rovigo da qui alla data delle elezioni, anche perché con l'ancor fresca vittoria contro la corazzata leghista, l'Amministrazione rodigina rappresenta una sorta di feticcio per la coalizione che sostiene lo sfidante di Zaia Arturo Lorenzoni, un prof civico come il sindaco Gaffeo. Questo non significa che qualcosa non si stia comunque muovendo, che non ci siano incontri carbonari, telefonate dietro le quinte ed ipotesi fatte circolare più o meno volutamente. E gli ultimi assestamenti, con l'elezione del consigliere dem Giovanni Salvaggio, indicato dal Comune di Rovigo, alla presidenza del collegio sindacale di Ascopiave, e con la nomina del segretario del Pd Giuseppe Traniello Gradassi come nuovo presidente del cda di Asm, sembrano aver contribuito a muovere ulteriormente le acque, anche e soprattutto all'interno del Pd.

F.Cam.

