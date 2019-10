FONDI DEL MIBAC ROVIGO In arrivo una pioggia di denaro per l'ammodernamento e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONDI DEL MIBACROVIGO In arrivo una pioggia di denaro per l'ammodernamento e l'apertura dei cinema in centro città E L'Amministrazione comunale assicura che non intende perdere questa importante occasione per riportare il grande schermo in centro. Si tratta di un bando del Ministero dei Beni Culturali risalente ancora a qualche anno fa, per cui è prevista l'emissione di una cifra complessiva di oltre cento milioni di euro.Il capoluogo polesano, quindi, attraverso la partecipazione alla gara da parte di un investitore privato o anche dello...