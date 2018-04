CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FLOROVIVAISMOROVIGO Rovigo non è più la città delle rose e nemmeno, più in generale, dei fiori. Secondo i dati evidenziati da Veneto Agricoltura, cala infatti in tutta la regione l'impatto delle aziende florovivaistiche, ma è tra Adige e Po che si riscontra il maggior ridimensionamento con una perdita dello 0,9% di aziende attive nel settore.Un dato che, ironia, della sorte, arriva appena a una decina di giorni dalla Festa di Primavera tenutasi in pieno centro cittadino, con ampie esposizioni di fiori e piante proprio in piazza Vittorio...