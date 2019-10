Faccia a faccia con l'artista, quattro serate a Donzella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO TOLLE L'Arci di Donzella ha messo un cantiere un calendario di 4 serate denominato Faccia a faccia con l'artista durante il quale si esibiranno altrettanti artisti di Porto Tolle. L'idea è far esibire in quattro serate altrettante nuove proposte di talenti locali maturata dall'esigenza di promuovere questi nostri giovani al di fuori del territorio del Delta del Po, non solo perché se lo meritano per capacità canora, ma anche per la loro spiccata personalità. L'idea, quindi, è dare vita a serate che saranno poi registrate in un video...