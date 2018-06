ECONOMIA ROVIGO Il percorso per la fusione tra Cna Rovigo e Cna Padova è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECONOMIAROVIGO Il percorso per la fusione tra Cna Rovigo e Cna Padova è avviato e si concretizzerà tra un anno: la riorganizzazione riunirà 220 dipendenti, 25 sedi e settemila soci, che esprimono complessivamente un fatturato di 13 milioni di euro l'anno. Non c'è ancora un nome per il nuovo soggetto pensato per creare sinergie tra i territori, ma esprime già la volontà di mantenere strutture e patrimonio umano delle due associazioni.AREA VASTAIl primo obiettivo dichiarato è Rafforzare la funzione di rappresentanza dei soci: «La...