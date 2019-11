CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAROVIGO Il conto alla rovescia sul portale della Confindustria di Venezia e Rovigo segna meno 53 giorni, con ore e minuti che scemano via via. Il suo incedere ora, però, sembra essere meno inesorabile, perché l'incursione romana di mercoledì sembra aver dato ossigeno alle speranze del Polesine di poter veder riconosciuta la Zes, la Zona economica speciale, in 16 dei suoi comuni insieme all'area di Marghera.IL COMMENTOParticolarmente soddisfatto dell'esito di quella che definisce «fruttuosa improvvisata a Roma» è il sindaco di...