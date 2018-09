È morto Cavattoni, sindacalista della Cgil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTO NEL SINDACATOROVIGO «Dopo un lungo periodo di sofferenza dovuta al suo cuore malato, si è spento il compagno Alberto Cavattoni». A dare il triste annuncio della morte, all'età di 73 anni, dello storico dirigente della Cgil, è il segretario provinciale del sindacato, Fulvio Dal Zio. Che, rivolgendo ai familiari l'abbraccio di tutta la Camera del Lavoro di Rovigo, sottolinea come «i compagni della Cgil di Rovigo, organizzazione per la quale Alberto è stato per lunghi anni stimato dirigente, ne ricordano la grande umanità, il tratto...