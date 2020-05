CENTRI COMMERCIALI

ROVIGO È tornato lo shopping domenicale al Centro commerciale di Borsea, anche contingentato e con l'obbligo di mascherina. Dopo più di due mesi di chiusura, tutti i negozi della galleria della Fattoria hanno finalmente rialzato la serranda. L'ordinanza regionale ha permesso infatti il ritorno alle riaperture domenicali dei supermercati e dei centri commerciali. In molti ieri hanno deciso di approfittare delle riaperture per acquistare abiti e calzature. I corridoi della Fattoria non hanno visto però il pienone: la bella giornata ha infatti convinto molti a passeggiare all'aria aperta, raggiungendo anche le località balneari del Polesine.

Il viavai di clienti non è comunque mancato al centro commerciale di Borsea, dove erano aperte anche le due gelaterie e i bar con tavoli distanziati e igienizzanti sopra i banconi per permettere ai clienti di disinfettarsi le mani. Per scongiurare il formarsi di assembramenti, i corridoi del centro sono stati divisi in due corsie di marcia. A vigilare sul flusso diversi vigilantes. L'aria condizionata, come da disposizioni sul Covid-19, non stata attivata: in funzione solo il riciclo dell'aria. Qualche catena, come l'H&M, ha imposto qualche misura precauzionale in più, come la misurazione della temperatura all'entrata, altri negozi invece hanno deciso di fornire ai clienti dei guanti usa e getta per toccare la merce in tranquillità. Esporre solo un capo di abbigliamento per tipologie e custodire il resto delle taglie in magazzino è stata la strategia di altre attività per evitare l'eventuale contaminazione. Tutte le attività presenti permettono poi la prova prima dell'acquisto sanificando il capo che non viene eventualmente preso.

«In questo momento spiega il direttore della Fattoria Marco Cavallaro per noi del Centro è importante garantire uno shopping sicuro ai clienti. Stiamo investendo moltissimo sulla sicurezza anti-Covid».

NIENTE AREA GIOCHI

Per il momento, anche l'area gioca dedicata ai bambini è rimasta sigillata. All'entrata del Centro è possibile acquistare mascherine, guanti e gel igienizzanti erogate da un distributore automatico. I guanti, da sabato scorso, non sono invece più obbligatori per fare la spesa, i clienti devono però igienizzarsi le mani all'entrata. Tutto insomma, con lo stop al lockdown, si sta avvicinando alla normalità, anche se con qualche nuova regola da rispettare. La gente torna, seppur lentamente, a frequentare negozi, bar, ristoranti, le palestre e anche i centri commerciali. Tra le curiosità anche il ritorno alle vacanze. Ieri, in molti sono arrivati infatti alla Fattoria, dove è presente un'agenzia di viaggi, con la voglia di prenotare soggiorni al mare, perlopiù in Italia.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA