Daspo urbano contro chi viola le prescrizioni

AREE PROTETTEROVIGO Per i disturbatori della quiete pubblica che vengono colti in azione sulle strade di Rovigo scatterà il Daspo, il provvedimento di allontanamento dal luogo in cui è stata commessa la trasgressione. Il nuovo regolamento di Polizia Locale è approdato ieri in commissione consiliare, dove è iniziato l'esame di tutti gli articoli inseriti nella bozza prodotta dall'assessore alla sicurezza Stefano Falconi e dal consigliere comunale Riccardo Ruggero. Risulta determinante il ruolo del comandante della Polizia Locale Giovanni...