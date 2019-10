Confesercenti e scuola protagonisti insieme a Expo Rovigo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROVIGO Studenti e imprese possono scrivere insieme il proprio futuro: ne è convinta la Confesercenti che attraverso le risorse rese disponibili dalla Camera di commercio, ha promosso un progetto che favorisce l'alternanza scuola-lavoro, e che nel periodo della Fiera di Ottobre sarà in vetrina nelle sale e nel padiglione E al Censer.SCUOLE IN CAMPOL'iniziativa, su mille metri quadri di RovigoFiere, partità sabato dall'incontro alle 9 con Arrigo Cipriani e l'istituto alberghiero di Adria per scoprire come il segreto della...