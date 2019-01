COMUNE ROVIGO Da Palazzo Nodari ancora nessuna decisione ufficiale sulla vicenda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEROVIGO Da Palazzo Nodari ancora nessuna decisione ufficiale sulla vicenda legata al rinvio a giudizio del comandante della Polizia locale Giovanni Tesoro, accusato delle ipotesi di reato di peculato, peculato d'uso e false attestazioni. Dal punto di vista delle misure cautelari, invece, è stato lo stesso giudice per le udienze preliminari di Rovigo Silvia Varotto a respingere la richiesta di sospensione presentata dal procuratore capo Carmelo Ruberto, non ritenendo sussistenti le esigenze cautelari.DECISIONE IN STALLOSul piano...