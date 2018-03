Cinergia, l'ombra del dolo si allontana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROVIGO Via i sigilli dal New Look e tutto può essere visto con uno sguardo diverso a quasi quattro mesi dal rogo divampato all'interno del bazar cinese che ha danneggiato anche il Cinergia. Il destino della multisala dal 9 dicembre era rimasto avvolto nel mistero.«La strada è ancora lunga, ma questo è un primo passo importante» sottolinea Alessandro Tizian, socio del Cinergia insieme a Tiziano Solmi.Giovedì, i 20 lavoratori che da ieri sono disoccupati, nel far presente la loro difficoltà, hanno comunque ringraziato i due...