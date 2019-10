CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BORSE DI STUDIOROVIGO Palazzo Celio ospiterà domani in sala consiliare, dalle 11, la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse dal Consolato provinciale di Rovigo della Federazione dei Maestri del lavoro per premiare l'impegno dei migliori studenti degli istituti tecnici, professionali, degli Enaip e al Cur. La consegna degli incentivi allo studio, di valore fino a 250 euro, conclude l'undicesima edizione del progetto che il Consolato organizza con l'Ufficio scolastico provinciale per sostenere le giovani leve nel percorso di...