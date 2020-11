Un bar aperto oltre l'orario consentito e un avventore che si ostinava a rimanere ai tavolini di un altro locale, nonostante questo avesse già chiuso. Si tratta di due delle sette persone sanzionate amministrative lo scorso fine settimana dai carabinieri per violazioni alle norme previste per il contrasto della diffusione del coronavirus, tutte in Alto Polesine. Quattro sono arrivate contestualmente, perché sono state comminate al titolare di un bar che ha servito i clienti alle 19.15, orario nel quale è consentito solo l'asporto, nonché i tre clienti che invece stavano consumando seduti a un tavolino. Altre due sanzioni, invece, sono state comminate a un 36enne e un 27enne che erano in macchina senza giustificato motivo e che, peraltro, hanno forzato il blocco dei carabinieri di Lendinara venendo inseguiti fino a Rovigo, con contestuale arresto dell'autista per resistenza a pubblico ufficiale. La settima sanzione, invece, è avvenuta sempre nei confronti di un avventore di un bar, anche se il locale in questione non è minimamente responsabile, visto che aveva già chiuso. Nonostante questo, una persona stava continuando a consumare il suo drink seduto al tavolino esterno del bar. Per tutti la sanzione è pari 280 euro se pagata entro cinque giorni, mentre diventano 400 euro dal sesto giorno in poi. Nel periodo dal 3 maggio al 17 novembre i controlli del rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 effettuati in Polesine sono stati 34.822 e le persone sanzionate 114.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA