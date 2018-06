CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOTRASPORTIROVIGO Finite le scuole, arriva puntuale il taglio delle corse degli autobus. Dal 10 giugno, infatti, è entrato in vigore il nuovo orario del servizio di trasporto pubblico extraurbano in Polesine, che è affidato a Busitalia. Rispetto all'orario invernale, spariscono oltre 45mila chilometri di percorrenze. Una sforbiciata che, tuttavia, appare meno drastica rispetto a quella dell'estate scorsa, visto che a conti fatti, restando ai soli chilometri percorsi dai bus, ce ne sono circa 3mila in più.MILIONI DI CHILOMETRINoccioline,...