ATTIVITÀ SPORTIVE

ROVIGO Sono partiti anche in Polesine i controlli del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità dell'Arma) nelle palestre e nelle piscine per verificare l'attuazione dei protocolli anti-Covid negli impianti sportivi. Le prime verifiche sono state effettuate in provincia, nei prossimi giorni si estenderanno anche alle palestre della città, da giorni in attesa dei controlli.

Tra le strutture sottoposte. nelle ultime ore, alle verifiche decise dal Governo al fine di contenere la pandemia, alcune attività presenti nel territorio di San Martino di Venezze. «Abbiamo ricevuto la visita dei Nas - spiega Gianluca Oselin della palestre Sintesy, in via Saline - è andato tutto benissimo. Per quanti ci riguarda, ci eravamo già ampiamente adeguati alle disposizioni anti-Covid. Molte regole facevano poi già parte della nostra prassi da anni, come la puntuale igienizzazione degli attrezzi da parte dei clienti, la presenza di ampie sale».

LA VERIFICA

Gli uomini del Nas, prosegue, «sono rimasti all'interno della palestra qualche ora, hanno controllato davvero tutto nei minimi dettagli, anche le singole schede tecniche dei prodotti, l'utilizzo delle mascherine. Hanno poi effettuato le misurazioni di tutti i macchinari e delle sale per verificare le distanze di sicurezza anticovid. Tutto è risultato in regola. Ci hanno salutati dicendoci: Per quanto ci riguarda potete benissimo rimanere aperti, in quanto state rispettando le normative in materia. La decisione però di eventuali ulteriori strette dipenderà dal Governo, in base al grado di emergenza».

LA PAURA

Il titolare sottolinea che «siamo molto preoccupati, anche se stiamo lavorando in sicurezza temiamo in una nuova chiusura come la scorsa primavera. Sarebbe davvero devastante. In questo momento, già dopo l'ultimo decreto, abbiamo visto un calo di presenze. Gli anziani rinunciano a tutte le attività in quanto agli over 65 è raccomandato di restare in casa. Anche la prenotazione attraverso l'app non è molto gradita, i clienti vengono in palestra quando riescono, la prenotazione è un ostacolo. Ecco che avere una palestra di notevoli dimensioni ci permette di gestire meglio le entrate. È una situazione difficile. Ora tutto dipenderà infatti dalla deciisone del Governo. Non è chiaro se resterà aperto, dopo i controlli, solo chi risulta in regola».

Il documento che disciplina l'apertura delle palestre specifica come sia obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori siano dotati di mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso. I bambini , inoltre, devono essere accompagnati da non più di un familiare. È altresì obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, a eccezione del momento in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione all'altra. Infine resta obbligatorio indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito. È, inoltre, obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi.

Come per i ristoranti, anche i gestori di palestre, piscine e impianti devono predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive. Il documento, però, poco dopo mette in evidenza una distinzione di comportamento tra le strutture che hanno una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea e strutture che possono accoglierne di più.

Dopo i controlli del Nas in tutta Italia, il Governo deciderà se ordinare lo stop a chi non si è adeguato alle regole di sicurezza.

Roberta Merlin

