ROVIGO Regalo di Natale in anticipo per i residenti di via San Michele del Carso. L'amministrazione comunale ha provveduto a completare i lavori di asfaltatura e la notizia viene accolta con soddisfazione da Antonio Rossini, consigliere di minoranza: «Ringrazio l'assessore Giuseppe Favaretto per aver reperito le risorse finanziarie per asfaltare in via San Michele del Carso e precisamente il tratto finale, dal passante verso il civico 96».

Un profondo intervento di restyling che i cittadini attendevano da tempo, visto che il manto stradale era ormai ridotto in condizioni disastrose. «Il tratto di strada era rimasto sterrato, pieno di sassi, buche e avvallamenti - ricorda il consigliere Rossini - avevo presentato un'interpellanza documentata con foto e successivamente l'assessore si è dimostrato disponibile a eseguire un sopralluogo in via del Carso: Favaretto ha preso conoscenza della gravità della situazione e ha optato per la soluzione definitiva del problema, facendo asfaltare completamente un consistente tratto di strada che era rimasto abbandonato».

Dall'esponente di minoranza arrivano attestati di stima a Favaretto: «Ha dimostrato sempre di agire nell'interesse e per il bene dei cittadini anche quando le richieste arrivavano da un consigliere d'opposizione: questo atteggiamento è meritevole di tutta la stima e la considerazione, non solo del sottoscritto, ma anche del circa 50 per cento dei cittadini che non hanno votato questa amministrazione di centrosinistra. I cittadini si sentono ascoltati e tutelati dall'agire dell'assessore».

