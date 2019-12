Aretusini: «Nessuna trasparenza sui contributi alle società sportive»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO NODARIROVIGO Lega all'attacco della giunta sui contributi allo sport. Il capogruppo Michele Aretusini critica la proposta di delibera per il consiglio comunale e con la quale l'assessore allo Sport Erika Alberghini modifica il regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, in particolare nell'articolo sui contributi per la promozione dell'attività sportiva comunale.«Una proposta che mi appare piuttosto fumosa, al momento, ma dalla quale emerge un'unica certezza: si vuole fare sparire il bando che sino a oggi è...