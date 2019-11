CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANNIVERSARIOOROGEMME GIOIELLIUN COCKTAILPER I 20 ANNILa gioielleria Orogemme festeggia oggi i 20 anni di attività con un cocktail party, dalle 19, all'interno dei locali dell'azienda in viale Combattenti alleati d'Europa, nella zona del centro commerciale 13. Al cocktail, in collaborazione con l'Osteria Ai Trani, seguirà una conferenza del gemmologo e geologo Giovanni Lombardi. L'incontro sarà il primo di un ciclo in tema gemmologico, che Orogemme ospiterà all'interno dello show-room, per informare su argomenti poco conosciuti e che...