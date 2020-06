IL PROGETTO

ROVIGO Si è concluso il primo percorso triennale di potenziamento tecnologico alla scuola secondaria di primo grado Bonifacio. Gli alunni della terza hanno partecipato a Robocodiamo anche noi, un percorso iniziato tre anni fa nell'ambito dell'ampliamento formativo proposto dalla scuola. Oltre alle attività scolastiche, l'istituto promuove progetti che aiutano gli allievi a sviluppare le competenze indicate dai curricoli e che tengono conto del contesto in cui l'Istituto opera. Il percorso ha lo scopo di sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'inizio del conseguimento della European computer driving licence; al pensiero computazionale e alla robotica educativa. Ogni percorso offre un pacchetto di 20 ore per un totale di 60 ore annue pomeridiane. Il fine è promuovere nei ragazzi l'arricchimento personale sotto la forma del piacere di conoscere e di comprendere, l'acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza, la comprensione critica e la migliore integrazione del senso umano delle tecnologie, l'aiuto nell'apprendimento di tutte le discipline, promuovendo trasversalmente la capacità di pensiero e di risoluzione di problemi, come anche di rinforzo e motivazione e lo stimolo alla creatività grazie all'offerta di nuove forme di espressione. Introduce, inoltre, i principi fondamenti dell'informatica fino alla programmazione. I percorsi promossi attraverso questa azione sono da intendersi in sinergia con la robotica educativa che unisce l'applicazione del pensiero computazionale a un chiaro approccio multidisciplinare che comprende fisica, matematica, informatica e scienze sociali.

