All'ora di rientro dal lavoro accadono più incidenti

LO STUDIOROVIGO È la fascia oraria 8-20 quella in cui si verificano il maggior numero di incidenti stradali a Rovigo. E in particolare, il momento più pericoloso della giornata, a livello statistico, risultano essere le 19: nel 2018 si sono verificati 57 incidenti proprio in questo orario, ben il 9,913% del totale. A dirlo è un'analisi di Info Data, il blog di data journalism del Sole 24 Ore, che ha rielaborato le informazioni sugli oltre 170mila gli incidenti stradali che si sono verificati in Italia nel corso del 2018, censiti...