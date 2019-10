All'Iras si trasferisce un centro disabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO In un momento non facile per l'Iras, con i conti che piangono e la delicata operazione di vendita di Casa serenza ancora tutta da valutare da parte del Comune proprietario e che secondo l'ipotesi formulata, dovrebbe cedere a titolo gratuito all'Iras stesso che poi ne rivenderebbe una parte all'Ater, arriva una notizia che per l'Istituto è un segnale di speranza. Anche se nasce da una difficoltà che si è venuta a creare in una struttura di un altro comune, a Gavello.Nel plesso scolastico di via Matteotti, al piano rialzato...