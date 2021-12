QUESTURA

ROVIGO (F. Cam.) Una tecnologia da 007, con una microtelecamera nascosta in un bottone della camicia, una scheda elettronica, una batteria da cellulare e un router portatile nascosti sotto i vestiti, attaccati con il nastro adesivo alla pelle, nonché un microauricolare color carne nell'orecchio, non sono bastati per superare l'esame della patente. Ed è costata a due persone, C.G. e L.H., rispettivamente di nazionalità italiana e marocchina, la denuncia per aver tentato di superare illecitamente l'esame di teoria nella sessione di mercoledì alla Motorizzazione. Il trucco ritrito per cercare di superare con l'aiutino da casa il quiz, come negli innumerevoli precedenti è stato nuovamente scoperto dalla polizia stradale e pizzicati due furbetti, ma non troppo, che nonostante l'identica raffinata tecnologia, non avevano superato il test. Il meccanismo consisteva nell'inquadrare lo schermo del computer con le domande utilizzando la telecamera piazzata nel bottone sul taschino della camicia e ascoltare i suggerimenti con l'auricolare. Le loro strane manovre e il loro nervosismo hanno fatto capire che c'era qualcosa sotto. Due analoghi raggiri erano stati scoperti a luglio e uno il mese scorso, quando è stato addirittura necessario un passaggio al pronto soccorso per estrarre l'auricolare rimasto incastrato nell'orecchio di un 38enne.

