Agricoltori e laboratori, la rete illecita dei fanghi `

L'INCHIESTAROVIGO Non fertilizzanti, ma rifiuti, perché i fanghi reflui non sarebbero stati debitamente trattati da Coimpo e Abribiofert, e sarebbero stati trasportati e poi utilizzati nella campagna polesana e anche toscana in modo illecito, non per una finalità di concimazione, ma di smaltimento, il tutto grazie anche alla compiacenza di alcuni proprietari terrieri e autotrasportatori, nonché ad analisi chimiche che sarebbero state ritoccate per modificare alcuni parametri, con tre diversi laboratori finiti nell'occhio del ciclone,...