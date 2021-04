Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CAMPAGNA ANTI-COVIDROVIGO Quattrocentocinquanta anziani hanno affollato ieri il Centro vaccinale di Lendinara per la mattinata aperta anche agli over 80 senza appuntamento, che ha richiesto uno sforzo straordinario da parte degli operatori sanitari e dei volontari. Il centro allestito dall'Ulss 5 nel palazzetto dello sport, considerato uno dei più efficienti della provincia, ha accolto una folla più fitta del solito di persone arrivate per...