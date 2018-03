Addio Fabio Volpe Una vita tra volley e impegno politico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOROVIGO Se n'è andato ieri mattina, nella sua sua abitazione, Fabio Volpe, figura storica del mondo politico, imprenditoriale e sportivo, di Rovigo e non solo. Avrebbe compiuto 69 anni il 30 agosto. A vincerlo, uno di quei mali che non perdonano quasi mai. «La malattia era stata scoperta durante le feste di Natale del 2016 - racconta sgomento l'amico Nicola Settini, ex consigliere comunale di Forza Italia nel mandato di Bruno Piva, che con lui aveva condiviso dapprima la passione per la politica e poi quella per la pallavolo -. Con...