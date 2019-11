Addio all'ex parroco di Sarzano don Francesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SARZANO IN LUTTOROVIGO Addio a Don Francesco Azzi. Il tanto amato parroco novantenne di Sarzano è venuto a mancare alle prime ore dell'alba di ieri, giornata dedicata alla Festa della Presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria, comunemente nota come Madonna della Salute. Era nato a Pincara il 5 maggio 1929: dal 1987 era canonico onorario della Cattedrale. Ordinato prete da monsignor Guido Maria Mazzocco il 28 giugno 1953, è stato vicario in Duomo a Rovigo, poi assistente GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) per sette anni dal...