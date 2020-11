Nuovi posti letto nei covid hospital (con Palmanova pronta al raddoppio) e una residenza per le cure intermedie a Udine che potrà arrivare a 118 pazienti. La sanità si riorganizza per far fronte all'onda d'urto del covid. Un'onda che non accenna ad attenuarsi: come dicono i dati della Fondazione Gimbe, in regione, dal 25 ottobre al 3 novembre il 27,9% delle persone sottoposte a tampone è risultata contagiata, contro il 19,6% della settimana precedente. In Fvg in una settimana i casi sono aumentati del 35,4%. Come ha spiegato ieri l'assessore Riccardo Riccardi ai capigruppo, gli 80 posti disponibili per i malati covid all'AsuFc sono «sostanzialmente utilizzati, con 21 persone in terapia intensiva e 59 in infettivologia. Stiamo allestendo quindi 10 posti letto ricorrendo agli spazi del day surgery e 15 pazienti sono in osservazione nei Pronto soccorso in attesa di essere collocati. Stiamo poi aprendo una residenza per le cure intermedie in città con due moduli per 118 posti letto massimi». Ieri mattina in una struttura in via Umago, è stata aperta una Rsa covid, che per ora può contare su un piano e 28 posti letto e che è destinata ad ospitare i pazienti in via di guarigione. A Palmanova, nell'ospedale riconvertito si potrebbe arrivare al raddoppio.

